10 juni 2020

00u00 0

Erna Blommaert, Lokerse baan 65 b4, 9111 Belsele

Wie wil mij helpen om mijn lieve echtgenote Erna een onvergetelijke verjaardag te bezorgen door haar een kaartje te sturen? Zij wordt op 18 juni precies 70 jaar. Het zou leuk zijn, mocht zij 70 kaartjes krijgen. Zij zorgt dag in dag uit voor mij, want door mijn ALS zit ik in een rolstoel. Bovendien zijn we zaterdag 50 jaar gehuwd. Alvast bedankt.

