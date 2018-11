Kaartenlast zwelt aan 05 november 2018

Faris Haroun slaagde er al voor de derde wedstrijd op rij in om niet tegen een vijfde gele kaart aan te lopen. Hij mag vrijdag dus spelen tegen Oostende. In Luik pikten ook Van Damme en Refaelov hun vierde kaart van het seizoen op en zo staan er tegen KVO drie sleutelspelers op scherp met het oog op een vijfde gele kaart. Dat kan gevolgen hebben voor de eerste match van Antwerp na de interlandbreak tegen AA Gent. Yatabaré heeft ook al vier keer geel geslikt, maar hij is nog een tijdje out. (SJH)