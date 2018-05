Kaarsjes en bloemen voor Mawda 29 mei 2018

In Antwerpen hebben zo'n 120 mensen gisteravond een wake gehouden voor Mawda Shawdi (2), het Iraaks-Koerdisch meisje dat vorige week overleed door een politiekogel. Kinderen legden kaarsjes, bloemen en speelgoed neer aan het Vredescentrum. Intussen blijkt dat in het busje waarin Mawda vervoerd werd niet alleen twee gezinnen en vier kinderen zaten, maar ook drie andere minderjarigen, zonder familie. Zij werden na het tragische ongeluk niet begeleid - terwijl dat nochtans zou moeten - en verdwenen. Twee van hen zijn inmiddels teruggevonden in het noorden van Frankrijk. Het Kinderrechtencommissariaat probeert de jongeren naar ons land te halen, waar ze recht hebben op bescherming en indien gewenst ook een klacht kunnen indienen.

HLN