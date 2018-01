Kaapstad zit bijna zonder drinkwater 00u00 0

Hier is het koud en nat, maar in Zuid-Afrika is het zo warm en droog dat er in Kaapstad een drinkwatertekort dreigt. De regio kreunt onder de ergste droogte sinds een eeuw. Je mag er maar twee minuten meer douchen en de wagen wassen is helemaal uit den boze. Op verschillende plekken in de stad worden nu 200 drinkwaterpunten geplaatst, want de kans is groot dat er over een maand geen druppel meer uit de kraan komt. Het zou de eerste keer zijn dat dit in een grootstad, waar ook ter wereld, gebeurt.