Kaaistraat dag afgesloten 24 augustus 2019

De Kaaistraat in Deinze wordt volledig afgesloten op vrijdag 30 augustus. Er wordt een torenkraan geplaatst en hierdoor zal er geen verkeer door de straat kunnen passeren. De straat zal tot maximum 15.30 uur afgesloten zijn. Er is omleiding via Markt, Stadionlaan, Tweebruggenlaan en Brielstraat.