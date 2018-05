K11 gaat samenzitten over 'verdoken agenda' 08 mei 2018

De 11 'kleine clubs' (K11) van 1A gaan samenzitten om zich over de licenties te buigen. Aanleiding daartoe is het voorstel om clubs die laatste eindigen en verzet aantekenen tegen de licentie van een andere club, automatisch zelf te laten degraderen. Het voorstel kwam gisteren op tafel tijdens de vergadering van de Pro League, maar stuitte op een 'njet' van KV Mechelen, dat de licentie van Moeskroen voor het BAS betwist en via de burgerlijke rechtbank probeert om volgend seizoen als 17de club in 1A aan te treden. "Er is afgesproken dat dit in de totale licentieproblematiek moet besproken worden", zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. "Ik heb gezegd dat het artikel dat op tafel lag, niet bespreekbaar was. Een aantal andere mensen in de raad van bestuur is mij daarin gevolgd, we gaan nu ook de ploegen van de K11 samenroepen, de bedoeling van sommigen is toch om het aantal clubs in 1A te herleiden en dit zou daar een middel toe kunnen zijn. Ik vind dat een verdoken agenda. " (RN)

