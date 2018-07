Juwelendief Connie Witteman geklist op Zaventem Na 15.000 euro voor gouden tip 13 juli 2018

00u00 0

Bij de Nederlandse zangeres Connie Witteman (66) - beter bekend als Vanessa begin jaren 80 - werd afgelopen weekend een 60 kilo zware kluis met peperdure juwelen uit haar Amsterdamse villa gestolen. Witteman deelde meteen haar bewakingsbeelden op sociale media en beloofde 15.000 euro voor de gouden tip. Met succes, want gisteren kon de politie van de luchthaven in Zaventem een 23-jarige verdachte oppakken, die eerder deze week al in de Antwerpse Diamantwijk werd gespot. Of de Amsterdammer daar de juwelen kon verkopen of hij ze bij zijn arrestatie nog steeds op zak had, is niet bekend. Evenmin als wie binnenkort 15.000 euro van Witteman mag verwachten. (PLA/KSN)