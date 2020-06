Exclusief voor abonnees Juventus zet lazio onder druk Voetbal kort 23 juni 2020

00u00 0

Juventus won in de Serie A met 0-2 bij Bologna. Ronaldo (op strafschop) en Dybala scoorden. Juve loopt in de stand nu vier punten uit op Lazio, dat vanavond speelt op Atalanta. AC Milan boekte een vlotte 1-4-zege bij Lecce. Saelemaekers mocht in de 68ste minuut invallen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen