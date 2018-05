Juventus pakt vierde Coppa op rij 11 mei 2018

Juventus blijft alleenheerser in Italië. Woensdag liet het AC Milan kansloos in de finale van de Coppa Italia. Twintig dolle minuten na rust - met goals van Benatia (2x), Costa en Kalinic (owngoal) - zorgden voor de 4-0-eindstand. Voor de Oude Dame is het de vierde opeenvolgende Italiaanse beker. Dit weekend kan zelfs de vierde dubbel op rij gevierd worden. Een draw tegen AS Roma of puntenverlies van achtervolger Napoli volstaat voor een nieuwe landstitel. (VDVJ)