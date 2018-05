Juventus pakt 7de opeenvolgende titel, rood voor Nainggolan 14 mei 2018

Het feest in Turijn blijft duren. Na de Coppa Italia van vorige week verzekerde Juventus zich gisteren van de zevende Scudetto op rij. Daarvoor volstond een 0-0-gelijkspel tegen AS Roma. Bij de Romeinen mocht Radja Nainggolan al na 68 minuten de douches opzoeken. De Rode Duivel kreeg zijn tweede gele kaart na een stevige tackle op Dybala. Voor Juventus is het overigens de vierde opeenvolgende dubbel. Tot groot verdriet van Napoli. Hun zege tegen Sampdoria was een doekje voor het bloeden. Dries Mertens werd na 70 minuten gewisseld bij de Azzurri, Praet maakte wel de wedstrijd vol voor de thuisploeg. Nog in de Serie A kwam Timothy Castagne 79 minuten in actie tegen AC Milan (1-1). (VDVJ)

