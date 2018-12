Juventus naar Bern voor groepswinst 12 december 2018

In groep H zijn nagenoeg alle kaarten al geschud. Alleen de groepswinst staat nog op het spel. Koploper Juventus trekt naar het al uitgeschakelde Young Boys Bern om de eerste plaats in de groep veilig te stellen. De Oude Dame moet Barzagli en Khedira missen door blessures, ook Alex Sandro is twijfelachtig. (RN)