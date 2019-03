Juventus mijdt VS wegens verkrachtingszaak 22 maart 2019

Juventus zakt komende zomer niet af naar de Verenigde Staten, maar kiest voor een Azië-tour om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Volgens de krant 'The New York Times' mijdt Juve Amerika bewust omdat daar een onderzoek geopend is naar een verkrachtingszaak van sterspeler Cristiano Ronaldo, na een klacht die de Amerikaanse Kathryn Mayorga in 2009 had ingediend. Juventus neemt al jaren in de zomer deel aan de International Champions Cup in de VS, maar de organisatoren zouden akkoord gaan om de duels van de Italiaanse club naar China en Singapore te verplaatsen. Zo loopt Ronaldo geen gevaar op een arrestatie. (BF)