Juventus legt Peeters langer vast

Juventus heeft het contract van onze landgenoot Daouda Peeters (21) verlengd tot 2024. De Oude Dame gelooft in de Belgische jeugdinternational, die in februari al eens op de bank zat bij de eerste ploeg voor de competitiematch tegen SPAL. De verdedigende middenvelder werd destijds bij Lierse weggeplukt door Club Brugge, dat hem in 2018 naar Sampdoria zag vertrekken. Bij Sampdoria werd Peeters opgemerkt door Juventus. (RN)