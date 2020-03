Exclusief voor abonnees Juventus-Inter zondag achter gesloten deuren 06 maart 2020

De topper tussen Juventus en Inter Milaan, die vorige zondag op het programma stond, maar werd afgelast, wordt zondag (20u45) achter gesloten deuren afgewerkt. Initieel werd woensdag 13 mei als nieuwe datum vooropgesteld, maar de Italiaanse voetbalbond kwam gisteren op die beslissing terug. Ook zes andere wedstrijden werden vorig weekend geannuleerd en worden dit weekend ingehaald. Zondag: AC Milan-Genoa (12u30), Parma-SPAL en Sampdoria-Hellas Verona (beiden om 15u) en Udinese-Fiorentina (18u). Maandag: Sassuolo-Brescia (18u30).

Drie uitgestelde wedstrijden van de 25ste speeldag - Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari en Torino-Parma - werden verschoven naar woensdag 18 maart. Voor Inter-Sampdoria werd nog geen nieuwe datum gevonden.

De Italiaanse overheid besloot woensdag dat tenminste tot 3 april alle wedstrijden in de Serie A achter gesloten deuren gespeeld moeten worden.

De UEFA maakte gisteren ook officieel bekend dat de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen Valencia en Atalanta, op dinsdag 10 maart achter gesloten deuren wordt gespeeld, net als de heenmatch in de achtste finales van de Europa League tussen Inter en Getafe, op donderdag 12 maart.

