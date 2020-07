Exclusief voor abonnees Juventus én Lazio onderuit 08 juli 2020

Patric beet in de arm van een Lecce-speler. Frustraties borrelden op bij Lazio na verlies bij degradatiekandidaat Lecce. De coronabreak heeft de veer gebroken bij de verrassende nummer twee. Inter kan morgen weer in het spoor kruipen. Jordan Lukaku viel aan de rust in bij Lazio. De vijfde keer dat hij mocht opdraven. Ook Juventus verloor. Een uur lang had Juve op San Siro alles onder controle, maar na de vervanging van een makke Alexis Saelemaekers ging het snel. Van 0-2 naar 4-2 in 18 minuten. Zlaten stak het vuur aan de lont, Rebic maakte het af. De kloof tussen Juventus en Lazio blijft wel 7 punten. (KTH)