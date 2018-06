Juventus aast op Dembélé 12 juni 2018

00u00 0

Moussa Dembélé (30) is hot in Italië. Zo heeft landskampioen Juventus contact opgenomen met de entourage van de Rode Duivel om over een overgang te spreken. Ook met Tottenham zou er al een meeting gepland zijn om de financiële voorwaarden te bespreken. Wellicht worden dat heftige discussies, want de Spurs willen graag nog 30 miljoen euro vangen voor hun middenvelder. Gezien zijn contractsituatie - zijn overeenkomst loopt in 2019 af - lijkt dat te hoog gegrepen. Daarnaast houdt ook Inter de situatie van Dembélé nauwlettend in de gaten. (VDVJ/KTH)