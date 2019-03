Juve houdt stand tegen Napoli, Mertens valt in Italië 04 maart 2019

00u00 0

Napoli kon leider Juventus gisterenavond geen punten ontfutselen (1-2). Nochtans begonnen de Napolitanen - zonder Dries Mertens, hij startte op de bank - goed aan de wedstrijd. Maar op het half uur ging het licht uit bij rechtsachter Malquit. Een slechte terugspeelbal, Cristiano Ronaldo was sneller op de bal dan Meret, de doelman maakte een (lichte) fout en kreeg rood. Streng. Pjanic mikte de vrije trap binnen. Bijna kwam Napels onmiddellijk langszij, Zielinski trof de paal. Vijf minuten voor de rust leek het over en uit voor de thuisploeg. Can stond vrij in de zestienmeter en kopte de 0-2 voorbij invallersdoelman Ospina.

