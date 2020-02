Exclusief voor abonnees Juve bijt tanden stuk op Denayer en co 27 februari 2020

Juventus en Cristiano Ronaldo hebben nog aardig wat werk als ze zich willen plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. De Italianen beten hun tanden stuk op Olympique Lyon, met Jason Denayer 90 minuten op het veld: 1-0. Op het halfuur vond Aouar middenvelder Tousart in de zestien. De Fransman duwde het leer voorbij doelman Szczesny. De Oude Dame stelde er weinig tegenover: Dybala trapte in een tijd naast en zag een doelpunt terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Tussendoor trapte Higuain een uitstekende kans naast het doel van Lopes. De thuisploeg trok de overwinning over de streep en kan met een kleine bonus naar de terugmatch in Turijn. (SVBM)