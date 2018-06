Justitie verstuurt aanmaningen van 0 euro 01 juni 2018

Er is een nieuwe kinderziekte opgedoken bij het digitaal verwerken van verkeersboetes. Nu heeft een onbekend aantal bestuurders een aanmaning in de bus gekregen om een openstaand bedrag van... 0 euro te betalen. Eerder werden al brieven verstuurd zonder rekeningnummer of betaaldatum, vervolgens exemplaren met een krappe of zelfs al verlopen deadline. Het loopt met andere woorden vaak fout sinds de politie de boetes niet meer zelf verstuurt, maar alle info doorgeeft aan Justitie. Woordvoerder Edward Landtsheere bevestigt dat "verschillende mensen" het callcenter al gebeld hebben met klachten over een '0 euro-herinnering'. "We werken aan een oplossing." (KAV)