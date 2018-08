Justitie seponeert steeds minder stalkingzaken 25 augustus 2018

Het gerecht neemt zaken van stalking en andere vormen van belaging meer dan ooit serieus. Het afgelopen jaar hebben de parketten minder dan de helft van de nieuwe zaken van belaging die ze binnenkregen, geseponeerd. In 2013 gebeurde dat nog in meer dan driekwart van de gevallen. Vorig jaar telde het gerecht 18.671 nieuwe dossiers. Dat zijn er bijna evenveel als in 2016 (18.788).

