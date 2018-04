Justitie schorst verpleegster die ontsnapte bruid opvangt 19 april 2018

Verpleegster C., met meer dan 20 jaar dienst in de gevangenis in Antwerpen, is dinsdag met onmiddellijke ingang geschorst. De vrouw ving afgelopen weekend de ontsnapte bruid Ashley V.D.V. bij haar thuis op. Gevangene Ashley stond vorige maand op het punt te trouwen in de gevangenis. Dat huwelijk werd op de valreep afgelast, omdat ze na een weekend penitentiair verlof niet naar haar cel terugkeerde.

