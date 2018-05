Justitie moet strenger kunnen optreden tegen homofobie 12 mei 2018

Politie en gerecht moeten strenger kunnen optreden tegen discriminatie en geweld tegen holebi's en transgenders. In haar nieuwe actieplan zet staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) daar zwaar op in. In totaal wil Demir 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers. Concreet krijgen agenten extra opleidingen over de problematiek. Er komt ook een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden. "Homo- en transfobie zijn helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij", aldus Demir. In 2016 opende het gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor.

