Justine van 2Empress zingt 'Belgium, are you ready?' EN NÓG EEN WK-LIED 31 mei 2018

Na Natalia, Tom Waes, Steve Tielens en Pat Krimson heeft nu ook Justine Szpringer (foto) van het vrouwelijke dj-duo 2Empress een WK-lied gemaakt. 'Belgium, are you ready?' is zowaar een feministisch statement. Want een beetje vrouwelijke input had de voetbalwereld wel nodig na de vrouwonvriendelijke teksten van rapper Damso. "Ik besef dat ik niet de enige artiest ben die een WK-lied voor onze Rode Duivels uitbrengt", zegt Justine over haar dansdeuntje. "Maar ik wil bewijzen dat ook vrouwen hun mannetje kunnen staan achter de dj-booth. Toen ik 6,5 jaar geleden aan mijn carrière begon, was dit één van de grootste vooroordelen waar ik mee te maken kreeg. En na al die jaren is het fijn te merken dat vrouwen ook in dit wereldje worden aanvaard. Ook wij, vrouwen, staan volop achter het Belgische elftal." (DBJ)

