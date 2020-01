Exclusief voor abonnees Justine Henin terug in Melbourne 20 januari 2020

Justine Henin won zestien jaar geleden de titel op de Australian Open en zal hier de volgende twee weken analyses verzorgen voor Eurosport. Het is de eerste keer dat de 37-jarige mama van twee opnieuw in Melbourne is sinds ze hier in 2011 door een elleboogblessure verplicht werd een einde te maken aan het tweede deel van haar carrière. Afgelopen zaterdag had ze een blij weerzien met haar voormalige coach Carlos Rodriguez, die hier aanwezig is als begeleider van toptalent Amanda Anisimova (WTA 24). (FDW)