Justine Henin Academy denkt ook aan Vlaamse studenten/tennissers

De Justine Henin Academy in Limelette voegt vanaf augustus de Vlaamse examencommissie toe aan 'Tennis & Academics', dat tennis en studie combineert. Door het succes van de huidige programma's, het Amerikaanse High School-diploma en de Waalse online variant van het Belgisch secundair diploma 'Jury Central', werd besloten om verdere curricula toe te voegen aan het programma. "Het is voor mij essentieel dat de spelers van mijn Academy alle opties open houden", zegt Justine Henin. "Ik sta erop dat ze een schooldiploma behalen, zelfs als ze professioneel gaan spelen. Met het Amerikaanse High School-diploma kunnen ze, vaak met een studiebeurs, tennis spelen op de topuniversiteiten in de Verenigde Staten. Met de 'Jury Central' en nu de examencommissie zijn onze Belgische spelers in staat om naar goede universiteiten in Europa te gaan, mochten ze besluiten niet voltijds tennis te spelen." (BF)

