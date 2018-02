Justin Timberlake komt naar het Sportpaleis 06 februari 2018

Tijdens de bekende 'halftime show' van de Super Bowl, de finale van de Amerikaanse footballcompetitie, gaf hij zondag al een legendarisch concert. En dat plant Justin Timberlake ook op dinsdag 17 juli te doen in het Sportpaleis. Met zijn 'The Man of the Woods Tour' doet de superster eerst de VS en Canada aan, maar deze zomer komt dus ook Europa aan de beurt. Na Parijs, Londen en Amsterdam doet Timberlake Antwerpen aan. Tickets voor dat concert zijn te koop vanaf 12 februari om 10 uur via Proximusgoformusic.be. Justins vierde album 'Man Of The Woods' is met 'Filthy' en 'Say Something' nu al goed voor enkele tophits. (KDL)

