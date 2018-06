Justin Bieber zoekt troost bij z'n ex-lief 13 juni 2018

Nu het sprookje tussen Selena Gomez en Justin Bieber (24) definitief voorbij is, lijkt de Canadese ster opnieuw troost te zoeken bij zijn ex-liefje Hailey Baldwin (21). De twee werden afgelopen weekend samen gespot in Miami, en naar verluidt ging het er bijzonder romantisch aan toe. Justin en Hailey, dochter van acteur Stephen Baldwin, waren daar voor een christelijke conferentie. De twee woonden dan ook een kerkdienst bij, maar gingen ook naar de bioscoop, keuvelden aan het zwembad en feestten in een exclusieve nachtclub. Ze hadden in 2015 enkele maanden een knipperlichtrelatie, maar zetten er begin 2016 een punt achter.