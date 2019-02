Justin Bieber in behandeling voor depressie 14 februari 2019

Popzanger Justin Bieber (24, foto) is in behandeling voor een depressie, meldt 'People'. "Het heeft niets te maken met zijn vrouw Hailey, zij is fantastisch en ze zijn heel gelukkig samen", zegt een insider. "Maar Justin is er slecht aan toe. Er moet iets anders zijn waar hij mentaal mee worstelt."

