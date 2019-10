Exclusief voor abonnees Justin Bieber en Hailey trouwen nog een keer 02 oktober 2019

Nadat Justin Bieber (25) en Hailey Baldwin (22) vorig jaar al officieel hun jawoord gaven in een rechtbank in New York, heeft het koppel elkaar maandag nog eens eeuwige liefde en trouw beloofd in het bijzijn van familieleden en vrienden. De ceremonie en het feest gingen door in Montage Palmetto Bluff, een luxueus resort in de Amerikaanse staat South Carolina. Het hotel werd voor de gelegenheid helemaal afgehuurd. Volgens het Amerikaanse vakblad 'People' waren er 154 genodigden, onder wie realitysterren Kylie en Kendall Jenner, en rapper Jaden Smith. Na de ceremonie kregen ze cocktails geserveerd, gevolgd door een huwelijksdiner en een groot dansfeest dat tot in de vroege uurtjes duurde. Veel stress hadden de Biebers naar verluidt niet. Volgens een insider was Justin "uiterst relaxed". "Hij heeft zijn input gegeven, maar heeft het verder vooral aan de weddingplanner en aan Hailey overgelaten. Eigenlijk hoefde hij alleen nog maar op te dagen. Hailey vond het heel belangrijk om dit samen met hun dierbaren te vieren, wat duidelijk zichtbaar was. Ze straalde van oor tot oor."

