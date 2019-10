Exclusief voor abonnees Jury samengesteld voor assisenproces rond moord op Carmen 04 oktober 2019

In het assisenhof in Brugge is gisteren de volksjury samengesteld voor het proces rond de moord op Carmen Garcia Ortega (35) uit Komen. Vijf vrouwen en zeven mannen zullen beslissen over het lot van haar echtgenoot Daniel Deriemacker (38).

