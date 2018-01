jury proces tegen Ivo Poppe bekend 00u00 0

Acht mannen en vier vrouwen zullen vanaf volgende week maandag zetelen in het assisenproces tegen diaken Ivo Poppe uit Wevelgem. Die wordt beschuldigd van "minstens tien" moorden en oudermoord op zijn moeder. De feiten kwamen aan het licht toen Poppe eind 2013 aan zijn psychiater opbiechtte dat hij bij "tientallen" mensen ongevraagd euthanasie zou hebben toegepast. De eerste feiten dateren van 1978. Poppe vermoordde toen zijn grootoom. Nadien volgden nog een grootoom, zijn schoonvader en zijn moeder. Plus een onbekend aantal andere patiënten van het ziekenhuis in Menen waar hij als verpleger en nadien als diaken werkte. Het hele 'palmares' weer samenstellen, bleek moeilijk. Het proces duurt twee weken. De advocaten van Poppe lieten ook aartsbisschop Jozef De Kesel dagvaarden als getuige. Hij komt op 30 januari aan het woord. (EV)

