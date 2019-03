Jury moet antwoorden op 56 vragen Proces-Nemmouche 05 maart 2019

00u00 0

De volksjury moet op het proces over de aanslag op het Joods Museum 56 vragen beantwoorden. Ze moeten beslissen of Mehdi Nemmouche schuldig is aan doodslag met een terroristisch karakter op de vier overleden slachtoffers. Daarna moeten ze beslissen of de doodslag met voorbedachtheid is gepleegd, met andere woorden: pleegde Nemmouche een terroristische moord? Die vraag moeten ze per slachtoffer beantwoorden. Dezelfde vragen moeten ze beantwoorden over medebeklaagde Nacer Bendrer.

