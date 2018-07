Jurist (60) overlijdt na verdachte brand 04 juli 2018

Een 60-jarige jurist uit Deinze is overleden na een zware brand in zijn woning. De brandweer vond het slachtoffer maandagavond bewusteloos op de bovenste verdieping, waar een dikke rooklaag hing. Stefan Ockerman werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij gisteren. Zijn vrouw, die na een val in het gips zit, bleef ongedeerd.

