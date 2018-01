Juridisch adviseur van Theo Francken overleden 00u00 0

Nadat Theo Francken deze zomer al afscheid moest nemen van zijn chauffeur en vriend Wappe Vuerstaek, is zijn kabinetsmedewerker Freija De Bock (41) maandag overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakte de staatssecretaris van Asiel en Migratie zelf bekend via Twitter. "Rust in Vrede, lieve Freija. Ons kabinet stuurt al onze liefde naar uw man, 2 zoontjes en familie", tweette hij.