Jura grijpt naast brons 27 april 2018

Een kleine stunt leek in de maak, maar in haar vijfde kamp was de tank leeg bij de 25-jarige Anne-Sophie Jura. In de categorie tot 48 kilo elimineerde onze landgenote, 33ste op de wereldranking, twee beter gerangschikte judoka's - de Spaanse Julia Figueroa (IJF 19) en de Sloveense Marusa Stangar (IJF 20) -, maar in de kwartfinale kon ze niet op tegen de Russin Irina Dolgova (IJF 3) en het brons moest ze aan de Servische Milica Nikolic (IJF 6) laten. Voor Joran Schildermans (-60) en Mina Libeer (-57) stopte het EK in de eerste ronde. Schildermans (IJF 123) verloor na drie bestraffingen van de Bulgaar Valentin Alipiev (IJF 95), Libeer (IJF 51) op ippon van de Russin Daria Mezhetskaia (IJF 18). Jorre Verstraeten (IJF 48) won in de categorie tot 60 kilo zijn eerste kamp tegen de Israëliër Alon Aharon (IJF 213), maar plooide in de verlengingen tegen de Bulgaar Yanislav Gerchev (IJF 29). (VH)

