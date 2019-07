Exclusief voor abonnees Jupiler trakteert op bierijsjes 20 juli 2019

00u00 0

Net wanneer u denkt alles gezien te hebben, lanceert Jupiler ijs met bier. Morgen, op de nationale feestdag, worden er gratis Jupiler-ijsjes, met 0,9% alcohol, uitgedeeld op het terras van het Brusselse café La Madeleine, vlak bij het Centraal Station. Behalve trakteren wil het biermerk ook zijn nieuwe blikje in de kijker zetten. Dat kreeg een reliëfpatroon, waardoor de stroming van de lucht rond het blik verstoord wordt. Daardoor ontstaat er een soort van isolatielaagje dat het blik langer fris houdt. Voorlopig blijft het bierijsje een eenmalige stunt. "Maar als het aanslaat: wie weet wat we er in de toekomst nog mee doen", klinkt het bij brouwer AB InBev. (BHL)

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis