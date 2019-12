Exclusief voor abonnees Jupiler Pro League verandert even van naam voor het goede doel 27 december 2019

Alles voor het goede doel. En daarom wordt de 21ste speeldag niet in de Jupiler Pro League maar wel in de Younited Pro League gespeeld. Met die naamsverandering - de eerste in twee decennia - wil de Belgische competitie haar sociale partner Younited Belgium in de schijnwerpers plaatsen. Deze organisatie gebruikt voetbal om het leven van kwetsbare mensen in de samenleving een nieuwe wending te geven. Voor de gelegenheid wordt ook met unieke wedstrijdshirts gespeeld. Daar kan op geboden worden via matchwornshirt.com/proleague. De meest populaire exemplaren tot dusver: Sander Berge (900 euro), Ruud Vormer (850 euro) en Vincent Kompany (850 euro). Gisterenmiddag stond de teller in totaal al op ruim 70.000 euro. U kunt trouwens ook bieden op enkele speciale items, waaronder een viparrangement voor het Gala van de Gouden Schoen. (VDVJ)

