Exclusief voor abonnees Jupiler Pro League net geen hofleverancier voor topcompetities 14 april 2020

Het ideale opstapje. Liefst 71 spelers die momenteel in een van de vijf grote voetbalcompetities (Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk) uitkomen, zijn er beland via ons land. België is zo bijna hofleverancier, enkel Nederland en Portugal doen beter. Ons land houdt onder meer Brazilië en Argentinië af. Ajax is de primus van de klas met 22 spelers, gevolgd door Benfica (21) en RB Salzburg (20), becijferde researchbureau CIES. Het eerste niet-Europese team is Boca Juniors (Arg) met negen spelers. Heel opvallend is de knappe zesde plaats van RC Genk, met 16 spelers. Ook Anderlecht (13) en Club Brugge (11) staan in de top 15. Ons land is daarmee samen met Portugal (Benfica, Sporting en Porto) het best vertegenwoordigd. Veertien verschillende Belgische clubs zagen een speler naar een G5-land verkassen. (MVS)

