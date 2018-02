Junkie die agent neerslaat, riskeert twee jaar gevangenis 07 februari 2018

De 31-jarige Karim A., die vorige zomer met agenten op de vuist ging in Borgerhout, verdient daarvoor twee jaar effectieve celstraf. Dat heeft de procureur gisteren gevorderd. De feiten dateren van 9 september 2017 tijdens de zoveelste confrontatie tussen de Antwerpse politie en allochtonen in Borgerhout. Een patrouille probeerde Karim A. mee te nemen, maar op weg naar de combi sloeg de man wild om zich heen. Eén agent werd weggeduwd, de andere kreeg een vuistslag in het gezicht. A. zou ook nog een agent hebben gebeten. De procureur: "Karim A. gaf toe dat hij 'niet vriendelijk' was geweest tegen de politie. Naar eigen zeggen was hij dronken en onder invloed van weed en gaspatronen."

