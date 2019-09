Exclusief voor abonnees Junioren: 10de plaats voor Paulus 27 september 2019

Een tiende plaats voor Milan Paulus (17): daarmee deden de Belgische junioren beter dan verwacht. Na de overstap van Remco Evenepoel is de categorie onthoofd - logisch -, maar Yorkshire leverde een voldoende op. Behalve Paulus was ook Ramses Debruyne (20ste) erbij in de finale. "Het was een loodzware koers", zei hij. "Door de regen, door al die klimmetjes en door de afstand: bijna 150 kilometer is te veel voor junioren."

