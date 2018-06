Junior Edmilson op vakantie ondanks verbod 20 juni 2018

Grote afwezige bij Standard in het begin van de voorbereiding: Junior Edmilson. De flankaanvaller meldde zich maandag niet op de club en is gisteren zelfs nog vanop Zaventem op reis vertrokken richting Bulgarije - als we Instagram mogen geloven. "Hij moest al bij ons zijn, maar hij is hier niet", aldus Preud'homme. "Ik weet dat hij de vraag gesteld heeft om een week langer vakantie te krijgen, maar dat heeft het bestuur geweigerd. We zullen het probleem oplossen als hij terug is. Het is geen simpele situatie. Junior heeft een groot potentieel, ik zou graag met hem werken volgend seizoen. Ik heb een paar weken geleden telefonisch contact gehad met hem. Hopelijk vinden we een akkoord over een contractverlenging."

