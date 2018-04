Junior Edmilson, de ster van de play-offs: "Rode Duivels zijn geen obsessie, maar..." 3 goals, 2 assists en 1 penalty afgedwongen: dribbelkont van Standard is in bloedvorm Frank Dekeyser

28 april 2018

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant Iedereen kijkt naar Junior Edmilson (23), wij luisterden. "In Brazilië vergeet ik al mijn problemen." Een blik in de ziel van de jonge flankaanvaller.

Joga bonito, sambavoetbal.

Junior Edmilson grijnst als we de term laten vallen. Adept van Ronaldinho en Neymar, dribbelkont van Standard. Meester van de korte kap, de overstapjes en die plotse versnelling. 'Futebol' met de paplepel ingegeven. Op de Académie Robert Louis-Dreyfus in Luik kijken ze al lang niet meer op als er een felgele Range Rover komt aangereden. Junior stapt uit, wordt nageroepen door een paar ploegmaats en lacht vriendelijk. Een paar high fives volgen. "Bonjour", klinkt het als de persverantwoordelijke hem tot bij ons brengt. Ietwat verlegen, je verwacht het niet van iemand met zijn imago. Flamboyant, excentriek. It's all in the eye of the beholder.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN