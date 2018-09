Junior Bouvy wint in eerste ronde 04 september 2018

Bij de junioren boekte de zeventienjarige Luikenaar Arnaud Bouvy een eerste succes op de US Open. Hij won zijn eerste ronde tegen de Amerikaanse qualifier Axel Nefve met 6-4, 7-5. In de tweede set kwam hij op een bloedhete dag terug van een 2-5-achterstand en een setpunt tegen. In ronde twee wacht Bouvy een nieuwe Amerikaan, Cannon Kingsley. Minder geluk voor de Limburgse Victoria Kalaitzis, zij ging met 2-6, 4-6 voor de bijl tegen de lokale Hurricane Tyra Black. (FDW)