Exclusief voor abonnees Juni was zwaarste filemaand sinds 2011 26 december 2019

00u00 0

De maand juni van dit jaar was een recordmaand op het vlak van filezwaarte - de combinatie van filelengte en de duur. "Sinds de start van het huidige meetsysteem op Vlaamse snelwegen in 2011 is er nooit een maand geweest met zo'n filezwaarte als juni van dit jaar", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "De zwaarste filemaanden vinden we traditioneel terug in de aanloop van de zomer. Die maanden tellen vaak verlengde weekends en dan zijn de mensen vaak 's avonds nog lang op de baan." De langste files werden dit jaar gemeten in oktober en november, met tot 180 kilometer file op een gemiddelde werkdag. De kletsnatte 1 oktober had dan weer de drukste ochtendspits met 312 kilometer file. De drukste avondspits, met 211 kilometer file, viel dit jaar op 14 februari. Bruyninckx benadrukt dat het om voorlopige resultaten gaat. De complete cijfers met duiding worden door het Vlaams Verkeerscentrum voorgesteld in januari of februari. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis