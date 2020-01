Exclusief voor abonnees Juni 1966 De kennismaking 28 januari 2020

De toen 32-jarige prins Albert reist naar Griekenland. Hij ontmoet er de 25-jarige Sybille de Selys Longchamps, dochter van de ambassadeur. Allebei hebben ze in die tijd een "triest en moeilijk huwelijksleven", verklaart zij later zelf in een interview. Sybille bevalt hem zo dat Albert in Athene blijft. "Op het einde van zijn vakantie wilde hij dansen en zei hij dat hij van me hield."

