Jungle Book Light Festival in de Zoo

Al voor de vijfde keer sluit ZOO Antwerpen het jaar feestelijk af met een hartverwarmend en sfeervol lichtfestival. De makers van China Light ZOO van de afgelopen jaren stopten hun kunsten in een compleet nieuw jasje. Geen draken en lotussen deze keer, maar wel het Jungle Book, het avontuurlijke dierenverhaal van Rudyard Kipling. De iconische Mowgli, Bagheera de panter en Baloe de beer nemen bezoekers mee op avontuur door de dierentuin, die omgetoverd is tot een echte Indiase jungle. De Chinese lichtkunstenaars creëren 68 fantastische lichtcomposities met 150 dieren en meer dan 3.500 lichtobjecten in een magische sfeer. Met dit verschil dat het mensenkind Mowgli in hun verhaal geen jongen maar een vrolijk meisje is!

