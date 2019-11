Exclusief voor abonnees Jungle Book in de Zoo (en Mowgli is een meisje) 30 november 2019

In de Zoo van Antwerpen is gisteravond het jaarlijkse kleurrijke lichtspektakel geopend. Dit jaar draait dat rond 'Jungle Book'. Voor het verhaal greep men terug naar het oorspronkelijke boek van Rudyard Kipling. Met het lichtfestival viert de Zoo het lichtfeest of Chinees Nieuwjaar - een duizend jaar oude traditie. Er zijn 25.000 lampjes gebruikt, 15 kilometer kabel, 45 ton staal en 23.000 meter satijn. 120 artiesten werkten in China aan de creaties, goed voor 5.000 uur vakmanschap. In totaal zijn er 3.500 lichtobjecten, 800 meer dan vorig jaar.

