Jungels moet sleutelen aan tijdritfiets 07 juni 2018

Bob Jungels (Quick.Step Floors) moest voor de start van de ploegentijdrit de stuurpositie van zijn tijdritfiets veranderen en daar was hij niet blij mee. In een tweet maakte de Luxemburger zijn beklag over de commissarissen van de UCI. Die hadden zijn fiets zondag in de proloog wel reglementair bevonden, maar gisteren in de ploegentijdrit niet meer. De discussie draaide rond de afstand van de pads waar de armen van de renner op leunen, tot de top van de verlengde stuurstaven van zijn tijdritfiets. Die mag maximaal 10 centimeter bedragen en dat was volgens de commissarissen meer. De uitleg was dat de commissarissen dit keer niet maten vanaf de voorkant van de pads, zoals zondag, maar vanaf het midden ervan, zoals vanaf 1 januari 2019 moet. (MG)

