Juncker verwijt Europese leiders "hemeltergende hypocrisie" 31 december 2018

Dat enkele Europese landen bedenkingen hebben bij de plannen van de EU om fors meer soldaten de grenzen te laten bewaken, noemt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker "van een hemeltergende hypocrisie". In september had de Commissie voorgesteld om tegen 2020 een permanente reserve van 10.000 manschappen ter beschikking te stellen van grensbewakingsagentschap Frontex. Dat zijn er 8.500 meer dan nu. Maar onder andere Oostenrijk opperde onlangs om dat pas tegen 2027 te doen. "Meer dan twee jaar lang hebben alle Europese regeringsleiders geëist dat de buitengrenzen beter zouden worden beschermd", aldus Juncker in een interview. "En nu komen er plots van overal bedenkingen."