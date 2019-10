Exclusief voor abonnees Juncker bij afscheid: "Brexit was verspilling van mijn energie" 23 oktober 2019

Het was een bijwijlen emotioneel afscheid, dat van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gisteren in het Europees Parlement. Deze keer gaf hij Guy Verhofstadt een dikke zoen op de wang - het handelsmerk van de Luxemburger. Met Verhofstadt deelt hij alvast zijn frustratie over de brexit, waarover Juncker het had in een debat eerder op de dag. Die noemde hij een "te grote verspilling van zijn energie en tijd". De Commissievoorzitter werd ook even sentimenteel, toen hij in zijn afscheidsspeech zijn Europese commissarissen bedankte. Ursula von der Leyen zal hem opvolgen, wellicht op 1 december.

